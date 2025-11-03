Эксперт Кондратьев объяснил, почему нельзя приближаться к сбитым дронам ВСУ

Сбитые российскими средствами ПВО украинские беспилотники продолжают нести опасность для окружающих, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, согласно сводке СВО Минобороны РФ за 2 ноября, над территорией России в ночное время было сбито 164 украинских беспилотника. Их поразили в Брянской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях, Краснодарском крае.
В некоторых регионах осколки сбитых дронов упали недалеко от домов. Места падения огородили специалисты. Кондратьев подчеркнул, что дроны ВСУ могут быть опасными даже после поражения.
«Обломки сбитых дронов могут быть опасны для людей. Во-первых, на борту упавших беспилотников или в их обломках могут находиться взрывные устройства, в том числе взрывные устройства с поражающими элементами. Поэтому нельзя приближаться к упавшему беспилотнику. Во-вторых, дроны могут быть обработаны отравляющими веществами, нельзя брать в руки даже маленькие осколки вражеских БПЛА», — пояснил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что при падении дрона ВСУ нужно немедленно уходить в противоположную сторону.
Ранее Кондратьев сказал, откуда летели сбитые ПВО дроны в сторону Орла.