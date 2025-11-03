Выставка рисунков участника спецоперации открылась в Хабаровске

В Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина открылась художественная выставка «СВОй путь». В экспозиции представлены рисунки участника специальной военной операции Ильи Бурчёнкова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Илья Бурчёнков с 2022 года участвовал в специальной военной операции. Полевые зарисовки, которые художник делал во время командировок в зону проведения боевых действий, легли в основу его рисунков. Часть из них представлена на выставке в библиотеке.
Небольшие работы, выполненные чернилами и акварелью, посвящены работе военнослужащих Армии России в зоне проведения специальной военной операции и памятным для художника местам.
Выставка «СВОй путь» работает в течение месяца на втором этаже библиотеки имени Наволочкина.