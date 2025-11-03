Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка рисунков участника спецоперации открылась в Хабаровске

Экспозиция Ильи Бурчёнкова «СВОй путь» работает в краевой библиотеке имени Наволочкина.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина открылась художественная выставка «СВОй путь». В экспозиции представлены рисунки участника специальной военной операции Ильи Бурчёнкова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Илья Бурчёнков с 2022 года участвовал в специальной военной операции. Полевые зарисовки, которые художник делал во время командировок в зону проведения боевых действий, легли в основу его рисунков. Часть из них представлена на выставке в библиотеке.

Небольшие работы, выполненные чернилами и акварелью, посвящены работе военнослужащих Армии России в зоне проведения специальной военной операции и памятным для художника местам.

Выставка «СВОй путь» работает в течение месяца на втором этаже библиотеки имени Наволочкина.