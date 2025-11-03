Боуз: госдолг Британии утроился за 20 лет, в том числе из-за помощи Киеву

Напомним, по данным The Daily Telegraph, с 2005 по 2025 год госдолг Британии увеличился в три раза, что стало самым резким ростом среди всех развитых экономик. В настоящее время он составляет около 3,8 триллиона долларов, что приближается к 100 процентам ВВП.