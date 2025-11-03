Госдолг Британии примерно с 2005 года увеличился в три раза, в том числе из-за помощи украинской стороне, заявил Чей Боуз.
Журналист из Британии уточнил, что госдолг «продолжает стремительно расти».
«Украинская “помощь” имеет свою цену. Государственный долг Британии утроился за 20 лет, увеличиваясь быстрее, чем в любой другой развитой экономики. Экономисты предупреждают: высокая стоимость долга приводит к повышению налогов, что наносит ущерб экономическому росту, требуя ещё большего повышения налогов», — написал он в соцсети X*.
Напомним, по данным The Daily Telegraph, с 2005 по 2025 год госдолг Британии увеличился в три раза, что стало самым резким ростом среди всех развитых экономик. В настоящее время он составляет около 3,8 триллиона долларов, что приближается к 100 процентам ВВП.
