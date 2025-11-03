Ричмонд
В Стамбуле погиб актер Энгин Чаглар: в турецкого артиста врезался мотоцикл

Турецкий актёр Энгин Чаглар погиб в ДТП с мотоциклистом в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий актёр Энгин Чаглар погиб в Стамбуле в результате ДТП с мотоциклом, которое произошло всего в нескольких десятках метров от его дома в районе Шишли. Об этом сообщает медиакомпания Ekol TV.

«85-летний актёр пытался перейти улицу, чтобы добраться домой. Чаглар подождал, пока проедет мотоцикл, и, думая, что дорога свободна, начал переходить улицу. В этот момент мотоцикл, мчащийся на большой скорости, сбил его», — говорится в официальном сообщении.

Хотя актёра быстро доставили в ближайшую больницу, спасти его жизнь не удалось.

Смерть Чаглара вызвала глубокую скорбь в турецком культурном сообществе. Журналисты отмечают, что «весь мир искусства погрузился в траур». При этом на следующей неделе ему должна была быть вручена почётная награда от фонда Filmsan.

Известно, что Энгин Чаглар родился в 1940 году в Стамбуле. После учёбы в Германии и службы в армии он начал карьеру в шоу-бизнесе. Участие в конкурсе журнала открыло ему путь на телевидение. За свою жизнь он снялся в десятках турецких сериалов и фильмов, прославившись в эпоху классического турецкого кино — «Ешилчам».

Совсем недавно, 28 октября, скончался российский актёр Роман Попов, которому было 40 лет. Он долго боролся с раком, а после курса химиотерапии его состояние ухудшилось. На церемонии прощания вдова артиста, Юлия, рассказала о последних месяцах его жизни и подтвердила, что прах актёра будет развеян над Чёрным морём, как он и желал при жизни.

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 92 лет умер французский актёр Андре Умански, известный по фильму «Утомлённые солнцем». Смерть артиста произошла примерно месяц назад, однако новости о её свершении появились только 28 октября. Подробности и обстоятельства ухода Умански из жизни, включая причину смерти, официально не раскрываются.

Немногим до этого, также стало известно о смерти французского актера Чеки Карио, прославившегося ролями в кино и театре. Он умер в возрасте 72 лет. В России актер стал известен благодаря роли наставника главной героини в фильме «Никита» и участию в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» (2005).