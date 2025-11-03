В Стамбуле погиб актер Энгин Чаглар: в турецкого артиста врезался мотоцикл

Совсем недавно, 28 октября, скончался российский актёр Роман Попов, которому было 40 лет. Он долго боролся с раком, а после курса химиотерапии его состояние ухудшилось. На церемонии прощания вдова артиста, Юлия, рассказала о последних месяцах его жизни и подтвердила, что прах актёра будет развеян над Чёрным морём, как он и желал при жизни.