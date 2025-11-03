В Стамбуле погиб актер Энгин Чаглар: в турецкого артиста врезался мотоцикл

Турецкий актёр Энгин Чаглар погиб в Стамбуле в результате ДТП с мотоциклом, которое произошло всего в нескольких десятках метров от его дома в районе Шишли. Об этом сообщает медиакомпания Ekol TV.
«85-летний актёр пытался перейти улицу, чтобы добраться домой. Чаглар подождал, пока проедет мотоцикл, и, думая, что дорога свободна, начал переходить улицу. В этот момент мотоцикл, мчащийся на большой скорости, сбил его», — говорится в официальном сообщении.
Хотя актёра быстро доставили в ближайшую больницу, спасти его жизнь не удалось.
Смерть Чаглара вызвала глубокую скорбь в турецком культурном сообществе. Журналисты отмечают, что «весь мир искусства погрузился в траур». При этом на следующей неделе ему должна была быть вручена почётная награда от фонда Filmsan.
Известно, что Энгин Чаглар родился в 1940 году в Стамбуле. После учёбы в Германии и службы в армии он начал карьеру в шоу-бизнесе. Участие в конкурсе журнала открыло ему путь на телевидение. За свою жизнь он снялся в десятках турецких сериалов и фильмов, прославившись в эпоху классического турецкого кино — «Ешилчам».
