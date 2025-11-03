Ричмонд
Жителей Новосибирска ждут снег и гололедица 3 ноября

В регионе 3 ноября заметно похолодает.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске температура утром 3 ноября составил около 0 градусов, ветер ожидается до 1 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +1 градуса, однако ветер станет сильнее — 2 м/с. Об этом свидетельствуют данные синоптиков «Яндекс. Погоды».

Уже вечером похолодает до 0 градусов, а ночью температура составит −1 градусов.

По области ожидаются опасные погодные условия. Например, жителей регионов ждёт гололедица, а также слабый снег с дождем и порывы ветра.

В связи с непогодой новосибирцев просят быть внимательными.