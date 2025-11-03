Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: в мире нет аналогов подлодки РФ «Хабаровск», испугавшей Запад

Российская подлодка «Хабаровск» не имеет аналогов ни в одной стране мира, отметил военный эксперт Кнутов. Он подчеркнул, что она является носителем подводных беспилотников «Посейдон».

Источник: Аргументы и факты

Ни в одной стране мира нет подлодок аналогичных новой отечественной субмарине «Хабаровск», отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Подлодка “Хабаровск” является носителем подводных беспилотников “Посейдон”. Ни одна страна мира ничего подобного не имеет. Аналогов как “Посейдона”, так и “Хабаровска” нет», — рассказал Кнутов.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» была спущена на воду в Северодвинске 1 ноября на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение “Севмаш”.

Торжественной церемонией руководил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что судну еще предстоит пройти цикл морских испытаний.

Спроектированная в АО «Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин” подлодка будет решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защищать национальные интересы в разных районах Мирового океана.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше