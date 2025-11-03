Кнутов: в мире нет аналогов подлодки РФ «Хабаровск», испугавшей Запад

Ни в одной стране мира нет подлодок аналогичных новой отечественной субмарине «Хабаровск», отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Подлодка “Хабаровск” является носителем подводных беспилотников “Посейдон”. Ни одна страна мира ничего подобного не имеет. Аналогов как “Посейдона”, так и “Хабаровска” нет», — рассказал Кнутов.
Атомная подводная лодка «Хабаровск» была спущена на воду в Северодвинске 1 ноября на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение “Севмаш”.
Торжественной церемонией руководил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что судну еще предстоит пройти цикл морских испытаний.
Спроектированная в АО «Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин” подлодка будет решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защищать национальные интересы в разных районах Мирового океана.