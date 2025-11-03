Полиция задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде

Напомним, накануне мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 27-летнего Стефана Хрка, начала голодовку перед Скупщиной. Дияна Хрка заявила, что требует отыскать виновных, а также провести досрочные выборы. Позже к акции присоединились другие люди, в том числе студенты. Одновременно в палаточном лагере на площади у здания парламента собрались сторонники властей.