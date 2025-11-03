Полиция задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде

Сербские правоохранители задержали 37 подозреваемых в участии в беспорядках около Скупщины в столице страны, говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Сербии.
«Сотрудники МВД идентифицировали и задержали 37 человек, которые участвовали в нарушении общественного спокойствия и порядка в ходе несогласованной акции предыдущей ночью перед Народной Скупщиной», — рассказали в ведомстве.
В МВД отметили, что правоохранители «интенсивно работают над установлением и задержанием всех причастных к беспорядкам».
Напомним, накануне мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 27-летнего Стефана Хрка, начала голодовку перед Скупщиной. Дияна Хрка заявила, что требует отыскать виновных, а также провести досрочные выборы. Позже к акции присоединились другие люди, в том числе студенты. Одновременно в палаточном лагере на площади у здания парламента собрались сторонники властей.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участники акции протеста находятся в контакте с посольством Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что на митинге в Белграде пострадал сотрудник полиции.