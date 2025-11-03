Ричмонд
Миколог Вишневский оценил сообщение о появлении в Саратове черного трюфеля

Специалист Вишневский рассказал, что на самом деле местные жители намазывают на хлеб и едят.

Источник: Аргументы и факты

Жители Петровского района Саратовской области, сообщившие о появлении в лесу черных трюфелей, на самом деле нашли другой гриб, сообщил в беседе с aif.ru миколог Михаил Вишневский.

Напомним, глава района Максим Калядин рассказал в своем Telegram-канале, что под Петровском нашли самые дорогие грибы в мире.

«Мне в этом году не повезло с грибами — так ничего и не нашел. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей. Черный трюфель считается изысканным деликатесом за свой уникальный аромат и вкус. По стоимости — самый дорогой в мире гриб! Изредка его можно встретить и у нас в России», — написал он.

Калядин добавил, что местные жители едят этот гриб сырым, натирая его и посыпая на хлеб.

Миколог Вишневский, комментируя фотографию Калядина, отметил, что на самом деле это другой гриб.

«Это не черный трюфель, а подземный гриб, который называется меланогастер сомнительный. Он так и называется “сомнительным”, потому что похож на черный трюфель. В принципе он безобидный, почти безвкусный, специфический. Можно его и на хлеб натереть и в яичницу покрошить», — пояснил специалист.

По словам миколога, в Саратове настоящему черному трюфелю слишком холодно и ему не под чем расти — нет соответствующих деревьев.

Ранее миколог Дьяков сказал, можно ли собирать грибы вблизи кладбища.