Миколог Вишневский оценил сообщение о появлении в Саратове черного трюфеля

«Мне в этом году не повезло с грибами — так ничего и не нашел. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей. Черный трюфель считается изысканным деликатесом за свой уникальный аромат и вкус. По стоимости — самый дорогой в мире гриб! Изредка его можно встретить и у нас в России», — написал он.