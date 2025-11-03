Отставка мэра, дело людоеда и историческая находка: топ-7 новостей Перми и края

Малышев вышел на свободу в 2022 году. После освобождения людоед поселился в своей квартире в микрорайоне Закамск в Перми. Он там проживает с матерью. Жителей дома, куда вернулся Малышев не устраивало такое соседство, и они собирали подписи, чтобы его выселить, но у них ничего не получилось.