В Тюмени резко похолодает до −20 градусов

Днем температура воздуха составит от −8 до −3 градусов.
В Тюмени 3 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня температура воздуха не поднимется выше −3 градусов, а ночью температура может опуститься до −20. Осадки днем не ожидаются.
«В понедельник, 3 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −3, −8 градусов. Ночью −10, −15, при прояснении −20», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики также предупреждают, что на дорогах возможен гололед.
На протяжении суток в регионе сохранится северный ветер с порывами до 5−10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.