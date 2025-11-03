Гагин: в Купянске и Покровске осталось порядка 10 тысяч боевиков ВСУ

В котлах в Купянске и Покровске оказались заперты порядка 10 тысяч боевиков ВСУ, рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, оценивая сводку СВО за 3 ноября.
«Сложно сейчас сказать точные цифры, потому что как в Купянске, так и в Покровске подразделения противника местами лишены связи, и они сами не знают, сколько их там, по большому счету. Цифра около 10 тысяч на оба населенных пункта», — отметил Гагин.
По словам военно-политического эксперта, из Купянска и Покровска ВСУ ранее вывезли всю дорогостоящую технику и спецподразделения и нацбаты, оставив в городах простых украинских военных. К настоящему времени, как отметил Гагин, они начали сдаваться поодиночке и небольшими группами.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды 6-й армии группировки «Запад» продолжают операцию по ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Также российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ южнее Купянска-Узлового к реке Оскол.