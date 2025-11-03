Праздник Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября: история и традиции, что нельзя делать

Празднование в честь Казанской иконы совершается дважды: 21 июля — день ее обретения, и 4 ноября (по старому стилю — 22 октября) — день освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, когда ополчение Минина и Пожарского вступило в Китай-город с образом Казанской Божией Матери. Именно этот день царь Алексей Михайлович в XVII веке сделал всероссийским праздником, а в 2005 году он стал и государственным — Днем народного единства.