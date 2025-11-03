При землетрясении в Афганистане погибли семь человек, 150 пострадали

Семь человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье 2 ноября в Афганистане. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Также сообщается о полутора сотнях пострадавших.
«Семь человек погибли и 150 пострадали в результате землетрясения», — сказано в публикации.
Напомним, вечером 2 ноября в Афганистане произошло землетрясение, его магнитуда составила 6,3. Эпицентр землетрясения находился в центре страны, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тысячи человек.
Ранее полуостров Камчатка и соседние Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего проснулись находящиеся в регионе вулканы.
