При землетрясении в Афганистане погибли семь человек, 150 пострадали

Власти Афганистана обнародовали информацию о последствиях землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Семь человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье 2 ноября в Афганистане. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Также сообщается о полутора сотнях пострадавших.

«Семь человек погибли и 150 пострадали в результате землетрясения», — сказано в публикации.

Напомним, вечером 2 ноября в Афганистане произошло землетрясение, его магнитуда составила 6,3. Эпицентр землетрясения находился в центре страны, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тысячи человек.

Ранее полуостров Камчатка и соседние Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего проснулись находящиеся в регионе вулканы.

Как землетрясения на нашей планете зависят от Солнца, читайте здесь на KP.RU.

Что важно знать про землетрясение, можно ли его спрогнозировать и как себя вести в случае сейсмического события, читайте здесь на KP.RU.