В Госдуме предупредили россиян об активизации мошенников с «банковскими приложениями»

В конце года мошенники с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями активизируются. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

В Госдуме предупредили о мошенниках с фальшивыми инвестиционными предложениями.

В конце года мошенники с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями активизируются. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«К концу года можно ожидать активизацию мошенников, использующих схемы с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями», — приводят слова парламентария ТАСС. Отмечается, что злоумышленники создают правдоподобные легенды о новых госпрограммах, специальных вкладах для пенсионеров или инвестициях под высокий процент.

Депутат пояснил, что преступники тщательно копируют брендинг крупных банков, подделывают сайты и страницы в соцсетях. С помощью нейросетей мошенники генерируют персонализированные обращения и документы, делая обман практически неотличимым от официальных предложений. Также используют базы утекших данных, чтобы обращаться к гражданам по имени и усиливать эффект доверия.

Он отметил рост числа фальшивых инвестиционных платформ, которые предлагают вложить средства в государственные облигации или цифровые активы. За такими схемами часто стоят международные группировки, использующие подставных лиц и офшорные площадки. Серьезную угрозу представляют звонки от имени ЦБ или финансового омбудсмена, во время которых преступники убеждают граждан перевести деньги на резервный счет для защиты от хакеров.

Немкин также добавил, что важно не только развивать системы защиты от мошенничества, но и усиливать контроль за размещением рекламных материалов в интернете, в частности в социальных сетях и на видеохостингах. Он призвал граждан проявлять бдительность: если какое-либо предложение кажется чрезмерно привлекательным, вероятнее всего, речь идет о мошеннической схеме. Проверять любую информацию рекомендуется исключительно на официальных ресурсах финансовых организаций, Минфина и ЦБ.

