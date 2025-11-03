Ричмонд
CDS: Бельгия, Италия и Франция выступили против передачи российских активов Киеву

Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею стран Европы, в рамках которой замороженные российские активы предлагается передать Украине. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в итальянском издании Corriere della Sera.

В материале отметили, что международный суд может признать претензии Москвы законными. Тогда на Италию и Францию будут наложены определенные финансовые обязательства.

— Бельгия выступает против этого по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе, — добавили в газете.

Специальный советник президента Украины по вопросам перевооружения Александр Камышин, в свою очередь, утверждает, что оборонная промышленность страны работает на треть — проблема в нехватке финансирования.

По данным издания Strategic Culture, Западу придется столкнуться с разрушительными последствиями, если дойдет до изъятия российских активов. Европа получит в России имидж «вора и лицемера».

27 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом (ЕС) замороженных активов России для оплаты военной помощи Украине.

