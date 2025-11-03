Омская область вступает в период устойчивых морозов: ночью ожидается до минус 11

Омская область переходит в зону устойчивых минусовых температур. Сегодня днем воздух прогреется лишь до +1 градуса, а уже к вечеру начнется резкое понижение температуры. Сильный снег с дождем прекратится около полуночи, после чего столбики термометров начнут стремительно опускаться.