Омская область вступает в период устойчивых морозов: ночью ожидается до минус 11

Омская область переходит в зону устойчивых минусовых температур. Сегодня днем воздух прогреется лишь до +1 градуса, а уже к вечеру начнется резкое понижение температуры. Сильный снег с дождем прекратится около полуночи, после чего столбики термометров начнут стремительно опускаться.
Ночью на 4 ноября ожидается −8…−11 градусов, при ясной погоде и слабом ветре (3−5 м/с). По ощущениям температура может достигать −18…−19 градусов. В течение дня осадков не прогнозируется, сохранится переменная облачность.
В МЧС предупреждает: в регионе действуют условия опасных погодных явлений — метель и резкие перепады температур сохраняются до 4 ноября. На дорогах возможна гололедица, особенно в утренние и вечерние часы.
Жителям рекомендуется одеваться по погоде, проверить системы отопления и быть внимательными за рулем. Ранее мы писали, что водитель под Омском не справился с управлением и слетел в кювет.