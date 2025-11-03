Татаринов: мобилизованный украинец взорвал гранату при сотрудниках ТЦК

Насильно мобилизованный житель Украины взорвал гранату при сотрудниках территориального центра комплектования, рассказал военкор Руслан Татаринов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что это произошло в Днепропетровске, когда сотрудники ТЦК пытались насильно забрать украинца. По словам Татаринова, военкомы «паковали» уклониста.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что убегающий от сотрудников военкомата украинец сбил шлагбаумы на границе и сбежал в Венгрию.
Также стало известно, что в Черкасской области после встречи с сотрудниками ТЦК мужчина впал в кому. Кроме того, военкомы избили 65-летнего мужчину и насильно привезли его в территориальный центр комплектования.