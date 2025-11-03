Морской бой: эксперты объяснили, чем подлодка РФ «Хабаровск» напугала Запад

Спуск на воду новейшей атомной подводной лодки «Хабаровск» стал событием, которое всколыхнуло военно-политические круги на Западе. По мнению экспертов, эта субмарина не просто усиливает обороноспособность России, а кардинально меняет стратегический баланс сил в Мировом океане.
«Хабаровск» и «Посейдон»: дуэт, не имеющий аналогов.
Как заявил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, сообщение о спуске на воду российской подлодки «Хабаровск» вызвало панику в США и Великобритании. Причина столь острой реакции кроется в ее уникальном предназначении.
«Если говорить о подлодке “Хабаровск”, то сразу её надо связывать с испытаниями нашего подводного беспилотного аппарата с атомной энергетической установкой на борту “Посейдон”. Подлодки типа “Хабаровск” предназначены для того, чтобы транспортировать и запускать подобного рода торпедные аппараты. Поэтому спуск на воду носителя “Посейдонов” вызывал жуткую панику в странах, которые находятся на побережье океана. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Нидерланды, Бельгия и ряд других государств», — рассказал Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что Россия обладает технологией, недоступной другим странам.
«Подлодка “Хабаровск” является носителем подводных беспилотников “Посейдон”. Ни одна страна мира ничего подобного не имеет. Аналогов как “Посейдона”, так и “Хабаровска” нет», — констатировал он.
Уникальность этого оружия заключается в его возможностях. «Посейдон» способен преодолеть не менее 10 тысяч километров под водой, что позволяет ему достигать любой точки планеты.
«Эти аппараты несут боевую часть и способны нанести ощутимый ущерб как авианесущим ударным группам, так и непосредственно военно-морским базам. Они также могут вызвать цунами», — объяснил собеседник издания.
Как подчеркнул Кнутов, спуск подлодки «Хабаровск» и испытания «Посейдона» являются «не столько угрозами Западу, сколько приглашением всех за стол переговоров к началу диалога о разоружении и переходу к мирному сотрудничеству».
Реальная мощь против политической бравады.
На фоне реальных кадров с церемонии спуска на воду субмарины «Хабаровск» особенно ярко выглядят недавние заявления американского президента Дональда Трампа о том, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подводная лодка. Военные эксперты призывают не поддаваться на эту риторику.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл реальную расстановку сил под водой и назвал слова американского лидера бравадой. Он подчеркнул, что ситуация в прибрежных водах России остается полностью управляемой. Ни одна иностранная субмарина не остается незамеченной.
«Сейчас идёт боевое патрулирование лодок американских, английских и даже французских. Мы это отслеживаем, потому что они уходят под лёд, и все это по плану происходит», — отметил офицер.
Дандыкин напомнил недавний эпизод, который красноречиво говорит о возможностях российского подводного флота. Оказывается, во время совместных учений в Баренцевом море американцы не смогли найти российскую подлодку.
«Они впереди нас были раньше в многоцелевых лодках атомных. Мы сейчас их догнали, а в “стратегах” мы ушли вперед… Вот у нас ситуация была, когда учения в районе Баренцева моря подходили, то нашу подводную лодку американцы не нашли», — констатировал эксперт.
Этот случай наглядно демонстрирует, что российские субмарины находятся на одном уровне с американскими, а по ряду параметров, особенно в классе стратегических ракетоносцев, и превосходят их.
Бумажный тигр «Колумбия» против летающего «Буревестника».
Что же касается «величайшей в мире» подлодки, которой грозится Трамп, то здесь, по словам Дандыкина, имеет место чистой воды пиар. Речь идет о проекте «Колумбия», который существует лишь на бумаге и в цехах верфей.
«Подлодка “Колумбия”, о которой Трамп говорит, будет еще лет через пять в строю. А может быть и не будет. Это пятое поколение подлодок у них», — охладил пыл военный эксперт.
В то время как США только планируют создание субмарины будущего, Россия уже проводит успешные испытания реального оружия завтрашнего дня — ракеты «Буревестник». Дандыкин прямо называет вещи своими именами: «Он же ведь не просто президент, он президент-шоумен. И с этим все связано. У него там ракеты лучшие, все лучшее. А у нас вот “Буревестник” полетел… Трамп рекламирует возможности ВПК Америки, которые не всегда, скажем так, оправдываются».
Историческое подтверждение: «Кострома» против USS Baton Rouge.
Преимущество российского подводного флота — не миф, а реальность, подтвержденная историей. Американские подлодки заходили в российские воды всегда, даже во времена дружбы стран, отметил Василий Дандыкин. В 1992 году такой «визит» американской подлодки закончился столкновением с нашей «Костромой».
«В начале 90-х в Баренцевом море столкнулись их подлодка USS Baton Rouge и наша многоцелевая титановая “Кострома”. Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали. Они постоянно “шалят”», — рассказал он.
Таким образом, ситуация в мировом океане складывается не в пользу гегемонии США. В то время как Вашингтон делает громкие, но зачастую пустые заявления, Москва продолжает системную работу по укреплению своей обороны. Появление «Хабаровска» и «Посейдона», успешные испытания «Буревестника» и проверенная в деле боевая выучка экипажей ВМФ России доказывают: подводный щит страны надежно защищает ее национальные интересы, а любые попытки давления со стороны Запада обречены на провал.