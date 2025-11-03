Как легендарный вор в законе Вася Бриллиант сидел в свердловский тюрьме

В 1943 году подросток попался первый раз, но суд пожалел сироту и назначил год условно. В 1944-м он уже угодил на год в трудовую воспитательную колонию. Чтобы стать неуловимее, юный Бабушкин придумал собственную схему карманных краж: вытаскивал у жертвы кошелек, брал деньги, а портмоне аккуратно возвращал в карман. Но и это однажды не сработало, и Володя получил свой первый серьезный срок — 10 лет. Ему было немногим больше 20-ти, и это был последний раз, когда вор был на свободе. С тех пор сроки будут следовать один за другим. В общей сложности Бабушкин был судим 12 раз и провел за решеткой 35 лет своей жизни. Он дважды пытался бежать, но с единственной целью — быть пойманным, получить новый срок и не выйти на волю.