Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА над пятью районами Ростовской области

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Беспилотники ВСУ ликвидированы в пяти районах региона.

«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Напомним, в ночь на воскресенье в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области пострадали два человека. По словам Слюсаря, повреждения получили два жилых дома, а также загорелся легковой автомобиль.

