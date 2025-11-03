Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА над пятью районами Ростовской области

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Беспилотники ВСУ ликвидированы в пяти районах региона.
«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Напомним, в ночь на воскресенье в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области пострадали два человека. По словам Слюсаря, повреждения получили два жилых дома, а также загорелся легковой автомобиль.