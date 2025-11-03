В Омской области с начала года восстановили права 309 обманутых дольщиков

С начала 2025 года в Омской области восстановлены нарушенные права 309 участников долевого строительства, пострадавших из-за недостроев. Об этом сообщили в минстрое Омской области.
Из Единого реестра проблемных объектов полностью исключены три многоквартирных дома: дом 3/3 по улице Конева (ЖСК «Дом 3 корпус 3 по улице Конева»), дом 29 в жилом комплексе «Ясная поляна» (застройщик — ООО «РоКАС») и дом на пересечении улиц Тарская и Яковлева (ЖСК «Дом на Тарской»). Дольщики этих объектов уже получили квартиры в новых микрорайонах, денежные компенсации от инвесторов или единовременные выплаты из средств регионального бюджета.
Кроме того, еще около 500 дольщиков смогут стать собственниками жилья в ближайшие месяцы: соответствующие дома находятся на завершающей стадии строительства и будут введены в эксплуатацию до конца 2025 года.
