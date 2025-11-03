Ричмонд
Хакеры KillNet и Beregini получили данные о расположении воинских частей СБУ

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini провели масштабную кибератаку на украинские страховые компании, в результате которой получили доступ к секретной информации о расположении воинских частей СБУ. Об этом сообщили сами хакеры.

Российские хакеры взломали украинские страховые компании и получили данные о расположении частей СБУ.

«В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ по Украине», — заявил представитель KillNet. Слова передает РИА Новости.

В результате взлома шести крупнейших страховых компаний Украины хакеры получили доступ к более чем 10 миллионам документов. Среди украденных данных — страховые договоры, грин-карты, информация о недвижимости, заводах, автомобилях, водительские удостоверения, а также фото- и видеоматериалы.

Проведенная кибератака стала продолжением серии операций пророссийских хакерских группировок против украинской инфраструктуры. Ранее KillNet и Beregini уже проводили кибероперации против украинских организаций, в результате которых были скомпрометированы персональные данные миллионов граждан и получена информация о военных объектах.