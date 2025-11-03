Хакеры KillNet и Beregini получили данные о расположении воинских частей СБУ

Проведенная кибератака стала продолжением серии операций пророссийских хакерских группировок против украинской инфраструктуры. Ранее KillNet и Beregini уже проводили кибероперации против украинских организаций, в результате которых были скомпрометированы персональные данные миллионов граждан и получена информация о военных объектах.