Брошены Зеленским: 10 тысяч боевиков ВСУ попали в котел русской армии

«Из Купянска и Покровска несколько недель назад уже вывели самую дорогостоящую технику, основные серьезные силы, такие как национальные батальоны самих нацистов и, собственно, спецподразделения. Тех, кого жалко потерять. По большому счету оставлены те, кого не жалко просто бросить под ноги, чтобы мы спотыкались о них во время наступления», — отметил Ян Гагин.