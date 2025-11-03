Ситуация вокруг ключевых населенных пунктов на линии соприкосновения — Купянска и Покровска (Красноармейска) — приобретает критический для украинской армии характер. По данным военно-политического эксперта, участника СВО Яна Гагина, российские войска заблокировали значительные силы противника, которые Зеленский просто бросил в купянском и красноармейском котлах.
Элита спасена, рядовые брошены.
Гагин рассказал, что украинское командование еще несколько недель назад начало операцию по спасению наиболее ценных активов.
«Из Купянска и Покровска несколько недель назад уже вывели самую дорогостоящую технику, основные серьезные силы, такие как национальные батальоны самих нацистов и, собственно, спецподразделения. Тех, кого жалко потерять. По большому счету оставлены те, кого не жалко просто бросить под ноги, чтобы мы спотыкались о них во время наступления», — отметил Ян Гагин.
Положение окруженцев безнадежно.
По оценкам Гагина, в двух населенных пунктах оказались заперты значительные силы.
«Сложно сейчас сказать точные цифры, потому что как в Купянске, так и в Покровске подразделения противника местами лишены связи… Цифра около 10 тысяч на оба населенных пункта», — уточнил эксперт.
Эти военнослужащие отрезаны от основных сил и давно не получают полноценного тылового обеспечения и снабжения.
«Запертые в Купянске боевики ВСУ понимают, что они обречены», — констатировал Гагин.
Это понимание, подкрепленное фактами предательства со стороны собственного командования, подталкивает украинских военных к единственному разумному решению — сдаче в плен.
Началась сдача в плен.
Эксперт подтвердил, что этот процесс уже начался, хотя и не приобрел пока массовый характер.
«Говорить о том, что в Купянске противник сдается массово, пока рано. Есть регулярные, постоянные попытки сдаться то поодиночке, то очень малыми группами», — сообщил Гагин.
При этом он добавил: «Я полагаю, что сами бойцы склонны сохранить жизни, они готовы складывать оружие».
В Минобороны РФ ранее сообщали, что штурмовые отряды 6-й армии группировки «Запад» продолжают операцию по ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Купянска. Все попытки прорыва, в том числе южнее Купянска-Узлового к реке Оскол, были решительно пресечены российскими бойцами.
Киев опасается разоблачения.
Стремясь скрыть масштабы катастрофы и факт сознательного предательства своих солдат, власти Украины, по мнению Гагина, запрещают работу западных СМИ в этом регионе.
«Иностранные журналисты увидят, что тех военнослужащих, которые там остались, просто бросили. Они сами об этом рассказывают. И украинской власти не выгодно, чтобы иностранные журналисты об этом знали и говорили», — пояснил эксперт.
Более того, существует реальный риск провокации. Гагин не исключил, что «Зеленский может согласиться пропустить в Купянск иностранные СМИ, чтобы устроить провокацию». По его словам, у ВСУ есть техника советского производства, аналогичная российской, что создает риск нанесения удара по журналистам с последующими обвинениями в адрес России.
Таким образом, ситуация под Купянском и Покровском наглядно демонстрирует кризис украинской военной машины. Стратегия, построенная на смертях тысяч «бусифицированных» украинцев за интересы киевских властей и их западных партнеров, ведет к закономерному результату — падению морального духа, массовой сдаче в плен и необратимым потерям.