Пушков: Финляндия намерена доказать полезность НАТО, проводя маневры у границ РФ

Пушков сообщил о подготовке Финляндии к военным учениям с участием до 15 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия готовится к масштабным военным учениям на юго-востоке страны, привлекая до 15 тысяч человек — призывников и резервистов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совфеда Алексей Пушков.

По его словам, командование манёврами будет базироваться в Миккели, всего в 140 км от российской границы.

«Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы», — отметил сенатор.

Он также напомнил, что во время Второй мировой Финляндия тоже была опорной страной в антироссийском альянсе, правда, тогда его возглавляла нацистская Германия.

«Любая аналогия, конечно, уязвима. Прямое сравнение нынешней и той ситуации невозможно. И всё же…» — добавил Пушков.

Ранее стало известно, что Финляндия выступит в качестве полигона для испытаний НАТО. Страна примет на своей территории крупные разведывательные беспилотники военного блока, которые временно разместят в Финляндии для выполнения воздушных заданий в северных регионах.

