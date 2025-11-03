Пушков: Финляндия намерена доказать полезность НАТО, проводя маневры у границ РФ

Финляндия готовится к масштабным военным учениям на юго-востоке страны, привлекая до 15 тысяч человек — призывников и резервистов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совфеда Алексей Пушков.
По его словам, командование манёврами будет базироваться в Миккели, всего в 140 км от российской границы.
«Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы», — отметил сенатор.
Он также напомнил, что во время Второй мировой Финляндия тоже была опорной страной в антироссийском альянсе, правда, тогда его возглавляла нацистская Германия.
«Любая аналогия, конечно, уязвима. Прямое сравнение нынешней и той ситуации невозможно. И всё же…» — добавил Пушков.
Ранее стало известно, что Финляндия выступит в качестве полигона для испытаний НАТО. Страна примет на своей территории крупные разведывательные беспилотники военного блока, которые временно разместят в Финляндии для выполнения воздушных заданий в северных регионах.