Стала известна главная ошибка вкладчиков при снижении ставок

На последнем заседании ЦБ ключевая ставка была снижена с 17% до 16,5% годовых. После этого постепенно начала снижаться и доходность по банковским вкладам. Эксперты отмечают, что текущие высокие ставки по депозитам близки к своему пику. Они советуют фиксировать ставку на средний срок — например, на полгода или год, поскольку банки сейчас сохраняют привлекательные предложения по краткосрочным вкладам.