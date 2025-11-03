Стала известна главная ошибка вкладчиков при снижении ставок

По словам Асяевой, главная ошибка вкладчиков при снижении ставки — это досрочное закрытие вклада.
Досрочное закрытие вклада ради более высокой ставки может привести к потере всей накопленной доходности, предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева. По ее словам, на фоне снижения ключевой ставки ЦБ многие вкладчики стремятся переложить средства в более доходные инструменты, однако поспешные решения чреваты финансовыми потерями.
«Главная опасность — досрочное закрытие вклада. В этом случае банк пересчитывает начисленные проценты по ставке “до востребования”, которая обычно составляет всего 0,01−0,1% годовых», — пояснила Асяева в интервью агентству «Прайм». По ее словам, если вклад был открыт под 18−20% годовых, вся накопленная доходность попросту сгорает.
Эксперт также обратила внимание, что новые предложения с высокими ставками часто действуют лишь на часть суммы или в течение ограниченного срока. Асяева рекомендовала вкладчикам не поддаваться на маркетинговые акции банков, а внимательно изучать условия договоров и просчитывать стратегию размещения средств.
На последнем заседании ЦБ ключевая ставка была снижена с 17% до 16,5% годовых. После этого постепенно начала снижаться и доходность по банковским вкладам. Эксперты отмечают, что текущие высокие ставки по депозитам близки к своему пику. Они советуют фиксировать ставку на средний срок — например, на полгода или год, поскольку банки сейчас сохраняют привлекательные предложения по краткосрочным вкладам.