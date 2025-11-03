Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Ситуация с лишением титулов принца Эндрю — ужасная

Ситуация в королевской семье Великобритании с лишением титулов принца Эндрю — ужасная. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Ситуация в королевской семье Великобритании с лишением титулов принца Эндрю — ужасная. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил американский лидер Дональд Трамп.

— Это ужасная вещь, которая случилась с (королевской — прим. «ВМ») семьей, — цитирует политика РИА Новости.

Принц Эндрю в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы.

Из-за этого брата короля Великобритании Карла III признали мятежником, изменником родины и заговорщиком. Церемониальное знамя с личным гербом принца Эндрю спустили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

17 октября принц Эндрю под давлением Карла III отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с известным миллиардером Эпштейном. Последнего обвиняли в торговле людьми с целью их эксплуатации.

Состояние больного раком Карла III ухудшилось из-за скандала вокруг его младшего брата, принца Эндрю. Онкологическое заболевание сделало его слишком слабым физически, чтобы справиться с семейной драмой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше