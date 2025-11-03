Трамп: Ситуация с лишением титулов принца Эндрю — ужасная

Ситуация в королевской семье Великобритании с лишением титулов принца Эндрю — ужасная. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил американский лидер Дональд Трамп.
— Это ужасная вещь, которая случилась с (королевской — прим. «ВМ») семьей, — цитирует политика РИА Новости.
Принц Эндрю в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы.
Из-за этого брата короля Великобритании Карла III признали мятежником, изменником родины и заговорщиком. Церемониальное знамя с личным гербом принца Эндрю спустили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
17 октября принц Эндрю под давлением Карла III отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с известным миллиардером Эпштейном. Последнего обвиняли в торговле людьми с целью их эксплуатации.
Состояние больного раком Карла III ухудшилось из-за скандала вокруг его младшего брата, принца Эндрю. Онкологическое заболевание сделало его слишком слабым физически, чтобы справиться с семейной драмой.