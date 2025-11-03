Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышение пенсий с 1 января: кого коснется в Татарстане

Жителям Татарстана в 2026 году произведут индексацию пенсий. На какую прибавку могут рассчитывать пенсионеры республики — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

С 1 января татарстанским пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,6%. Этот показатель будет выше инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%. Стоит отметить, что это коснется исключительно страховых пенсий, социальные пенсии планируют увеличить с 1 апреля.

Соответственно, размер страховых пенсий в среднем вырастет на 2 тыс. рублей.

Напомним, для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет официального трудового стажа, а также накопить как минимум 30 пенсионных баллов. При незначительной нехватке ИПК баллы можно докупить путем внесения добровольных взносов.