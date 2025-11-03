Повышение пенсий с 1 января: кого коснется в Татарстане

С 1 января татарстанским пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,6%. Этот показатель будет выше инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%. Стоит отметить, что это коснется исключительно страховых пенсий, социальные пенсии планируют увеличить с 1 апреля.
Соответственно, размер страховых пенсий в среднем вырастет на 2 тыс. рублей.
Напомним, для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет официального трудового стажа, а также накопить как минимум 30 пенсионных баллов. При незначительной нехватке ИПК баллы можно докупить путем внесения добровольных взносов.