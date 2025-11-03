Ричмонд
Более тысячи медалей завоевали спортсмены Иркутской области с начала года

На международных стартах жители Приангарья выиграли 104 раза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2025 года спортсмены Приангарья привезли домой более тысячи медали. Все они были завоеваны на международных и всероссийских соревнованиях. 906 из них по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Еще 113 медалей выиграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в минспорта региона.

«За минувшие 9 месяцев на международных стартах наши спортсмены завоевали 104 награды, из них на первенствах Европы у атлетов 7 медалей, на первенствах мира — 15 наград. Хочу поблагодарить наших спортсменов и их тренеров за трудолюбие, волевой характер и профессионализм», — сказал заместитель министра спорта области Владимир Удовенко.

