Юрий Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА над пятью районами Ростовской области

Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в ночь на 3 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 3 ноября, силами противовоздушной обороны была отражена атака БПЛА над пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

— Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах, — прокомментировал глава региона.

При этом, по словам губернатора, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.

При этом, по данным минобороны России, два из пяти беспилотников были ликвидированы еще вечером в воскресенье, 2 ноября. Уничтожение этих целей произошло в период с 20:00 до 23:00.

