Суд начнёт рассматривать дело рэпера Obe 1 Kanobe 6 ноября, речь о наркотиках

Дело рэпера Obe 1 Kanobe (Никита Вартиков) начнёт в четверг 6 ноября рассматривать суд в Подмосковье. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Сообщается, что речь идёт о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Вартиков выращивал наркосодержащие растения в квартире, которую арендовал в Московской области. Там был оборудован парник со спецоборудованием. У рэпера изъяли 22 горшка с похожими на коноплю растениями, а также семена, удобрения, оборудование и ёмкости с листьями и стеблями.
Obe 1 Kanobe может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
