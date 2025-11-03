Ричмонд
Суд начнёт рассматривать дело рэпера Obe 1 Kanobe 6 ноября, речь о наркотиках

Рэпер Obe 1 Kanobe выращивал наркотические растения в арендованной квартире.

Источник: Комсомольская правда

Дело рэпера Obe 1 Kanobe (Никита Вартиков) начнёт в четверг 6 ноября рассматривать суд в Подмосковье. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Сообщается, что речь идёт о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Вартиков выращивал наркосодержащие растения в квартире, которую арендовал в Московской области. Там был оборудован парник со спецоборудованием. У рэпера изъяли 22 горшка с похожими на коноплю растениями, а также семена, удобрения, оборудование и ёмкости с листьями и стеблями.

Obe 1 Kanobe может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее против фирмы рэпера Тимати подали иск на 8 млн рублей.

Также сообщалось, что суд взыскал с рэпера Басты долг по коммунальным платежам.

Напомним, суд запретил несколько песен двух рэперов, эти композиции содержат пропаганду наркотиков, аморального поведения и оправдание терроризма.

Тем временем обвиненный в торговле людьми рэпер американский рэпер P. Diddy получил работу в тюремной прачечной.