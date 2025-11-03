Суд начнёт рассматривать дело рэпера Obe 1 Kanobe 6 ноября, речь о наркотиках

Сообщается, что речь идёт о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Вартиков выращивал наркосодержащие растения в квартире, которую арендовал в Московской области. Там был оборудован парник со спецоборудованием. У рэпера изъяли 22 горшка с похожими на коноплю растениями, а также семена, удобрения, оборудование и ёмкости с листьями и стеблями.