В Уфе 102-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильев

— Мы находимся в постоянном контакте как с самим ветераном, так и с его родными, помогаем в решении жизненных вопросов, а сотрудники ГКБ 13 обеспечивают медицинское сопровождение. Мы гордимся Вами. Вы — пример бесконечного мужества и героизма, — отметил глава Газизьян Ахмедьянов.