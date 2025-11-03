В Уфе 102-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильев

С днем рождения фронтовика поздравили представители городской администрации и военного комиссариата. Глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов отметил бодрость духа и чувство юмора ветерана и заверил, что ему оказывается вся необходимая помощь.
— Мы находимся в постоянном контакте как с самим ветераном, так и с его родными, помогаем в решении жизненных вопросов, а сотрудники ГКБ 13 обеспечивают медицинское сопровождение. Мы гордимся Вами. Вы — пример бесконечного мужества и героизма, — отметил глава Газизьян Ахмедьянов.
Николай Васильев прошел войну в десантных войсках, освобождал Киев, Австрию, Венгрию и Чехословакию. После войны он окончил институт в Уфе и работал в правоохранительных органах. В прошлом году ему было присвоено звание почетного жителя столицы Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.