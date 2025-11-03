Ричмонд
Машину штурмовика с позывным «Бе-бе» из Иркутска передадут в зону СВО

Боец защищает Родину с начала специальной военной операции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мать военнослужащего, который с начала специальной военной операции защищает Родину, пожертвовала его машину. Вскоре «Ниву» штурмовика с позывным «Бе-бе» передадут «за ленточку». Но перед этим автомобиль передали сотрудникам питомника «К-9».

— Мы провели на территории питомника военно-патриотический фестиваль «Шаги к Победе». За средства вырученные с проведения фестиваля (около 50 тысяч рублей) было проведено полное техническое обслуживание «Нивы», — говорят в питомнике.

Были заменены аккумулятор, тормозные колодки, тормозная система. Теперь необходима помощь в приобретении комплекта грязевой резины, а также в доставке авто в Ростов-на-Дону, а оттуда — в зону СВО.

Напомним, в Дагестане наградили дальнобойщика, отразившего атаку дронов в июне в Иркутской области.