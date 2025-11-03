Трамп: с британской королевской семьей случилась ужасная вещь

Президент США Дональд Трамп назвал «ужасной вещью» ситуацию в британской королевской семье, связанную с лишением принца Эндрю титулов.
«Это ужасная вещь, которая случилась с семьей», — сказал американский лидер журналистам.
Король Великобритании Карл III инициировал процесс лишения принца Эндрю, своего младшего брата, титулов. Это произошло на фоне обвинений последнего в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, а также в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Сообщалось, что Карл III может выслать брата в замок Мэй, получивший в 2010 году звание самого мрачного замка Шотландии.
