Трамп: с британской королевской семьей случилась ужасная вещь

Президент США прокомментировал лишение принца Эндрю титулов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп назвал «ужасной вещью» ситуацию в британской королевской семье, связанную с лишением принца Эндрю титулов.

«Это ужасная вещь, которая случилась с семьей», — сказал американский лидер журналистам.

Король Великобритании Карл III инициировал процесс лишения принца Эндрю, своего младшего брата, титулов. Это произошло на фоне обвинений последнего в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, а также в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Сообщалось, что Карл III может выслать брата в замок Мэй, получивший в 2010 году звание самого мрачного замка Шотландии.

