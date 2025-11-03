Трамп: с британской королевской семьей случилась ужасная вещь

Король Великобритании Карл III инициировал процесс лишения принца Эндрю, своего младшего брата, титулов. Это произошло на фоне обвинений последнего в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, а также в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.