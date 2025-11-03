Восемь человек погибли и около 200 пострадали при землетрясении в Афганистане

Восемь человек погибли и еще около 200 получили травмы разной степени тяжести во время мощного землетрясения в провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения движения «Талибан».