Восемь человек погибли и около 200 пострадали при землетрясении в Афганистане

Восемь человек погибли и еще около 200 получили травмы разной степени тяжести во время мощного землетрясения в провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения движения «Талибан».
По словам представителей ведомства, специалисты продолжают проводить спасательные операции и перевозить раненых в больницы. Они также предупредили, что число жертв природного катаклизма может вырасти по мере его приближения к более отдаленным районам страны.
— Больницы в Самангане и соседней провинции Балх переполнены. Бригады скорой медицинской помощи оказывают помощь десяткам пациентов с переломами, черепно-мозговыми травмами и травмами, — передает портал Khaama press.
Подземные толчки зафиксировали в 23:39 по московскому времени. Эпицентр находился в девяти километрах от города Ташкургана. Удары также ощущались в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и Пакистане.
Сильное землетрясение магнитудой 6,1 28 октября произошло на западе Турции, вызвав разрушения и опасения у местных жителей. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 10 километрах от города Сындыргы.