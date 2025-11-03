В Запорожской области ВС РФ отрабатывают навыки штурма на мотоциклах

Российские бойцы группировки «Днепр» на полигоне в Запорожской области отрабатывают навыки ведения штурмовых действий с использованием мотоциклов, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что мототехника позволяет военнослужащим быстро и незаметно добираться до позиций противника, а также такой транспорт более маневренный и менее уязвимый для воздушных и артиллерийских атак противника.
Регулярные тренировки на полигонах дают бойцам мотострелкового полка гвардейской 58-й армии реакцию и умение управлять мотоциклом в экстремальных условиях, что в будущем поможет им выполнять боевые задачи.
По словам командира взвода с позывным Синоптик, этот метод довольно эффективный. Бойцы проходят обучение езде на мотоциклах, выдвижению штурмовых групп и эвакуации раненых. Он отметил высокие качества техники, которые обеспечивают высокую проходимость в условиях несения службы.
Ранее сообщалось, что в ДНР ВСУ за день потеряли 36 человек, пытаясь прорвать линию обороны ВС РФ в районе Родинского.