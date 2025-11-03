Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госкомимущество: 48 000 домов находится в реестре пустующих домов в Беларуси

Госкомимущество обновило информацию про пустующие дома в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Госкомимущества сообщили, что 48 000 домов находится в реестре пустующих домов в Беларуси.

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2023 года 15 000 объектов были вовлечены в хозяйственный оборот. На сегодняшний день в Едином реестре пустующих жилых домов находится более 48 000, из них по 28 000 ведется работа (оформляется передача в коммунальную собственность, разыскиваются собственники, готовится продажа).

В Госкомимуществе добавили, что с начала 2025 года было продано 1200 домов, из которых 700 реализовали за одну базовую величину, то есть 42 рубля. И отметили, что сейчас к продаже предлагают более 500 домов, из которых 400 — за одну базовую.

Кстати, с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.

Тем временем Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры: местоположение, наличие балкона, вид из окна, класс жилья.

Вместе с тем синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на ноябрь 2025 года: «Принесет аномальные погодные явления».