Госкомимущество: 48 000 домов находится в реестре пустующих домов в Беларуси

В Госкомимуществе добавили, что с начала 2025 года было продано 1200 домов, из которых 700 реализовали за одну базовую величину, то есть 42 рубля. И отметили, что сейчас к продаже предлагают более 500 домов, из которых 400 — за одну базовую.