Госкомимущество: 48 000 домов находится в реестре пустующих домов в Беларуси

В пресс-службе Госкомимущества сообщили, что 48 000 домов находится в реестре пустующих домов в Беларуси.
В ведомстве уточнили, что с 1 января 2023 года 15 000 объектов были вовлечены в хозяйственный оборот. На сегодняшний день в Едином реестре пустующих жилых домов находится более 48 000, из них по 28 000 ведется работа (оформляется передача в коммунальную собственность, разыскиваются собственники, готовится продажа).
В Госкомимуществе добавили, что с начала 2025 года было продано 1200 домов, из которых 700 реализовали за одну базовую величину, то есть 42 рубля. И отметили, что сейчас к продаже предлагают более 500 домов, из которых 400 — за одну базовую.
Кстати, с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.
Тем временем Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры: местоположение, наличие балкона, вид из окна, класс жилья.
Вместе с тем синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на ноябрь 2025 года: «Принесет аномальные погодные явления».