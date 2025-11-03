Ричмонд
За ночь над регионами России было сбито 64 беспилотника ВСУ

Над Ростовской и Саратовской областями уничтожено по 29 украинских дронов.

Источник: Аргументы и факты

За ночь дежурные силы ПВО уничтожили на российскими регионами 64 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Так, над Ростовской и Саратовской областями было сбито по 29 украинских дронов. Еще четыре беспилотника уничтожено над Волгоградской областью, по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

