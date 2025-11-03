За ночь над регионами России было сбито 64 беспилотника ВСУ

За ночь дежурные силы ПВО уничтожили на российскими регионами 64 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Так, над Ростовской и Саратовской областями было сбито по 29 украинских дронов. Еще четыре беспилотника уничтожено над Волгоградской областью, по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше