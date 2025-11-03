Многодетная американка застрелила сбежавшую из лаборатории зараженную обезьяну

Многодетная мать в американском штате Миссисипи застрелила одну из макак-резус из Тулейнского университета, которые сбежали после того, как перевозивший их грузовик попал в ДТП на трассе I-59. Женщина решила дать отпор потенциально опасной обезьяне, опасаясь за безопасность своих детей.
Утром 2 ноября американка услышала от 16-летнего сына о том, что животное бегает по двору около их дома. После этого женщина встала с кровати, схватила оружие и мобильный телефон, вышла на улицу и увидела обезьяну примерно в 18 метрах от себя.
Она вспомнила, что ее и других местных жителей предупредили, что сбежавшие макаки являются переносчиками смертельно опасных болезней, поэтому выстрелила в животное из пистолета. Женщина позже призналась, что просто защищала своих детей.
— Я сделала то, что сделала бы любая другая мать. Я выстрелила в нее, а она просто стояла на месте, потом я выстрелила еще раз, она попятилась и упала, — передает слова многодетной матери агентство Assosiated Press.
Сбежавшие макаки агрессивно настроены по отношению к людям, поэтому при контакте с ними требуются специальные меры защиты. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, могут ли обезьяны заразить вирусами и спровоцировать новую эпидемию.