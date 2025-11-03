Около 20 человек погибли при лобовом столкновении автобуса и грузовика в Индии

Не менее жуткий инцидент недавно произошел в США. Там в Техасе автовоз, на котором было порядка 18 машин, столкнулся с поездом. К счастью, обошлось без пострадавших. Ущерб понесли только перевозимые автомобили — их смяло и разбросало в стороны.