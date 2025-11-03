Около 20 человек погибли при лобовом столкновении автобуса и грузовика в Индии

На юге Индии произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика. Погибли, по меньшей мере, 20 человек. Еще 18 получили различные травмы. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Как отмечает издание, инцидент произошел в штате Телангана. Там автобус, следовавший в город Хайдарабад и имевший порядка 70 пассажиров на борту, внезапно столкнулся с грузовиком. Последний перевозил гравий.
Столкновение оказалось лобовым. Причем настолько сильным, что часть гравия даже высыпалась на остатки автобуса. Как следствие, выбраться смогли не все. Вытаскивать их пришлось спасателям. Те даже задействовали экскаваторы.
По имеющимся данным, в результате инцидента погибли, как минимум, 20 человек. Еще 18 пострадали. Теперь правоохранительные органы расследуют произошедшее. По одной из версий, все произошло из-за превышения скорости и потери управления водителем грузовика.
