Криминалист указал на странную деталь в пропаже семьи Усольцевых

Криминалист заявил, что исчезновение семьи — что-то из ряда вон выходящее.
Бесследное исчезновение семьи Усольцевых, пропавшей во время похода месяц назад, выглядит странно. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов.
«…так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее», — приводит слова специалиста Aif.ru. Он подчеркнул, что в его практике не встречалось прецедентов, но исчезновение целой семьи выглядит странно.
Игнатов пояснил, что обычно в горах пропадают одиночные туристы или альпинисты, которых впоследствии находят погибшими в расщелинах или замерзшими на леднике. В случае с семьей Усольцевых не было никаких предпосылок для того, чтобы все члены семьи одновременно погибли. Эксперт высказал предположение, что семья могла намеренно скрыться и уехать за границу.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и пятилетняя Арина — пропала месяц назад во время пешего похода по тайге Красноярского края. После того как они отправились в маршрут, члены семьи перестали выходить на связь, что послужило началом поисковой операции. На данный момент рассматриваются несколько версий их исчезновения, включая нападение дикого животного, преступное вмешательство и возможное намеренное уединение от общества.