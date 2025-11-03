Два села хотят объединить в Арзамасском районе

Напомним, в августе были объединены два населенных пункта в Городецком районе — деревня Пестряково вошла в состав села Бриляково. Также в регионе изменили тип пять деревень в Сокольском районе: четыре из них стали селами, а одна — хутором. Кроме того, с начала года были упразднены несколько населенных пунктов, так как в них долгое время никто не проживает. В частности, поселок Полевой, входящий в состав рабочего поселка имени Степана Разина Лукояновского района, поселок Пиштань Стародудкинского сельсовета и другие.