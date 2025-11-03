Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Xinhua: КНР запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-46

Спутник вышел на орбиту, запуск признали успешным.

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-46 («Яогань-46») при помощи ракеты-носителя CZ-7A («Чанчжэн-7-эй»). Об этом сообщает агентство Xinhua.

Запуск был произведен 3 ноября в 11:47 по местному времени (06:47 по Мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань). Спутник вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

Спутник дистанционного зондирования Yaogan-46 используется для предупреждения природных катаклизмов, изучения земельных ресурсов и метеорологических исследований.

Нынешняя миссия стала 605-м запуском для ракеты-носителя серии «Чанчжэн».

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше