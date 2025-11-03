Цены на пшеницу третьего класса в Ростовской области упали до уровня ячменя

В Ростовской области цены на продовольственную пшеницу третьего класса упали и сравнялись с ячменем. Об этом сообщают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Донского региона.
Сейчас тонна фуражного ячменя оценивается в 14 221 рубль. Столько же стоит и пшеница третьего класса. Высококачественная пшеница обходится покупателям в среднем по 14 479 рублей за тонну с учетом НДС.
Максимальная цена зарегистрирована в филиале «Константиновский» АО «Астон» — 15 620 рублей. Минимальная цена отмечена в подразделениях ЗАО «ЮГ Руси» — 13 860 рублей.
Четвертый класс пшеницы реализуется по цене 14 176 рублей за тонну.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский поясняет, что цены сравнялись из-за избытка производства и ограничений на вывоз зерна. Среди прочих причин — высокий уровень экспортных пошлин, рост логистических расходов и низкий уровень воды в Дону, что затрудняет перевозку грузов судами. В результате за последний год стоимость пшеницы снизилась более чем на одну тысячу рублей за тонну.
