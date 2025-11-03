Цены на пшеницу третьего класса в Ростовской области упали до уровня ячменя

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский поясняет, что цены сравнялись из-за избытка производства и ограничений на вывоз зерна. Среди прочих причин — высокий уровень экспортных пошлин, рост логистических расходов и низкий уровень воды в Дону, что затрудняет перевозку грузов судами. В результате за последний год стоимость пшеницы снизилась более чем на одну тысячу рублей за тонну.