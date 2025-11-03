После сноса «Дома с Буддой» в Перми нашли артефакты, достойные музея. Фото

Снесенный до м на Екатерининской, 62 был частью дома пермского головы и почетного гражданина города Петра Сигова. Первую часть снесли еще в 2020 году. Художник Олег Филимонов известен в Перми тем, что создает свои скульптуры из металлических деталей, которые находит на руинах снесенных или разрушившихся от ветхости зданий. Он также давал вторую жизнь снесенному арт-объекту «Пермские ворота».