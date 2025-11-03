Нельзя шуметь, спаивать детей и гадить в подъездах: за что штрафуют тюменцев

Громкая музыка, «орущие» телевизор, радио или сигнализация, крики, запуск салютов, передвигание мебели или ремонт, создающие шум — за все это тюменцы могут ответить рублем. Штрафы для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей. Но только в случае, если это происходит в часы, когда шуметь запрещено. В Тюменской области это с 22:00 до 8:00 в будни, с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно. Есть и исключения — о них мы рассказывали здесь.