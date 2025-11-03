В ГАИ предупредили, что отказ снять обложку с прав может грозить арестом

Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) имеют законное право просить от гражданина предъявить водительское удостоверение без обложки для проверки его подлинности. Отказ выполнить это требование может повлечь за собой административную ответственность.
Так, в случае появления у инспектора подозрений, он вправе попросить автомобилиста достать водительские права из обложки для более тщательной проверки. Дело в том, что такой порядок действительно установлен нормативными актами.
Отказ водителя выполнить законное требование инспектора расценивается как воспрепятствование исполнению служебных обязанностей. Согласно административного кодексу, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или обязательные работы продолжительностью до 120 часов.
— Вместе с тем вопрос о привлечении к административной ответственности водителя за данное правонарушение решается в каждом конкретном случае индивидуально, — передает ТАСС.
Кроме того, сотрудники ГАИ также имеют право освидетельствовать автомобилиста на употребление спиртного без понятых при условии использования видеозаписи. Действующее законодательство предусматривает два возможных варианта проведения этой процедуры.