Вася Бандит не признал вину по делу о преступной иерархии

Напомним, 16 сентября Московский областной суд признал Кокунова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначил ему наказание в виде восьми лет двух месяцев колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей. Прокурор просил приговорить его к 10 годам, а адвокат настаивала на учёте заболеваний подзащитного, просила снять штраф и арест с имущества, а также вынести оправдательный приговор. В июле Кокунов попал в больницу с инсультом, но после стабилизации здоровья был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест.