В Курганской области самая низкая обеспеченность врачами скорой помощи в стране

Нехватка специалистов наблюдается и в других регионах. Так, в Еврейской автономной области в госклиниках в прошлом году не было ни одного гастроэнтеролога, всего один уролог, два офтальмолога и шесть кардиологов. В Псковской области катастрофически не хватает акушеров-гинекологов: при норме в 4,5 врача на 10 тысяч населения там лишь два таких специалиста. В лидерах по доступности и качеству медпомощи — Ямало-Ненецкий автономный округ. На Ямале также отмечена самая высокая в стране средняя зарплата медиков — 241 тысяча рублей.