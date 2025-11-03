В России хотят увеличить накопительный взнос по военной ипотеке

Военная ипотека представляет собой кредит на покупку жилья, который погашается государством в период прохождения военной службы. Сумма средств складывается из двух частей. Первоначальный взнос формируется за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС от ФГКУ «Росвоенипотека», а вторая часть — это непосредственно кредит, полностью оплачиваемый государством. Для участия в программе офицер или служащий младшего командного состава должен прослужить не менее трех лет.