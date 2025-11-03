Отказ снять обложку с водительских прав может грозить арестом до 15 суток

Ранее в Госдуме советовали россиянам заранее обновлять водительские удостоверения, если они собираются путешествовать за границу на автомобиле. Временный порядок автоматического продления прав, введённый в 2022 году, перестанет действовать с 1 января 2026 года и распространяется только на территорию России. Просроченные удостоверения сохраняют силу ещё три года, чего, по его оценке, достаточно для плановой замены документа.